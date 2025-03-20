TEST encan

auction.pickupLocation

4920 Rue Pierre Georges Roy, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 1V7, Canada

Chandail item
Chandail
CA$500

auctionV2.input.startingBid

ENCAN TEST NE MISEZ PAS! Chandail VSA Merci à XYZ Visitez le site web pour plus d'informations: https://ecolevision.com/ecoles/st-augustin Un membre de notre équipe communiquera directement avec vous dans la semaine suivant l'encan afin de récupérer votre prix.
Panier cadeau spa item
Panier cadeau spa
CA$1

auctionV2.input.startingBid

ENCAN TEST NE MISEZ PAS! Un membre de notre équipe communiquera directement avec vous dans la semaine suivant l'encan afin de récupérer votre prix.
Billet Hockey
CA$1

auctionV2.input.startingBid

ENCAN TEST NE MISEZ PAS!

common:zeffyTipDisclaimerTicketing