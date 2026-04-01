Organisé par

Fondation pour la protection de la jeunesse de Québec

À propos de cet événement

Ventes fermées

Test encan

Lieu de prise en charge

Vous pourrez récupérer vos items à la fin de la soirée, sinon ils seront disponible au 2915 av. du Bourg Royal. Sur rendez-vous.

Un lit de bébé, un départ dans la vie item
Un lit de bébé, un départ dans la vie
1 $

Enchère de départ

Offrez à un bébé un départ sécurisant. Votre mise permettra de fournir un lit de bébé complet avec matelas et livraison à une famille accompagnée par nos services.

Un frigo plein pour un jeune en transition item
Un frigo plein pour un jeune en transition
1 $

Enchère de départ

En quittant la protection de la jeunesse, plusieurs jeunes doivent apprendre à vivre seuls. Ce lot permet d’offrir 200 $ d’épicerie à un jeune en transition vers la vie adulte afin de l’aider à bien démarrer.

Un frigo plein pour un jeune en transition item
Un frigo plein pour un jeune en transition
1 $

Enchère de départ

En quittant la protection de la jeunesse, plusieurs jeunes doivent apprendre à vivre seuls. Ce lot permet d’offrir 200 $ d’épicerie à un jeune en transition vers la vie adulte afin de l’aider à bien démarrer.

Un frigo plein pour un jeune en transition item
Un frigo plein pour un jeune en transition
200 $

Enchère de départ

En quittant la protection de la jeunesse, plusieurs jeunes doivent apprendre à vivre seuls. Ce lot permet d’offrir 200 $ d’épicerie à un jeune en transition vers la vie adulte afin de l’aider à bien démarrer.

Un appartement meublé pour repartir à zéro item
Un appartement meublé pour repartir à zéro
1 000 $

Enchère de départ

Aidez un jeune à s’installer dignement. Votre contribution permettra de fournir l’ameublement complet d’un appartement pour un jeune qui débute sa vie autonome.

Un appartement meublé pour repartir à zéro item
Un appartement meublé pour repartir à zéro
1 000 $

Enchère de départ

Aidez un jeune à s’installer dignement. Votre contribution permettra de fournir l’ameublement complet d’un appartement pour un jeune qui débute sa vie autonome.

Une rentrée scolaire réussie item
Une rentrée scolaire réussie
150 $

Enchère de départ

Chaque jeune mérite de commencer l’école avec tout le nécessaire. Ce lot permet d’offrir un ensemble complet de matériel scolaire à un jeune.

Une rentrée scolaire réussie item
Une rentrée scolaire réussie
150 $

Enchère de départ

Chaque jeune mérite de commencer l’école avec tout le nécessaire. Ce lot permet d’offrir un ensemble complet de matériel scolaire à un jeune.

Une rentrée scolaire réussie item
Une rentrée scolaire réussie
150 $

Enchère de départ

Chaque jeune mérite de commencer l’école avec tout le nécessaire. Ce lot permet d’offrir un ensemble complet de matériel scolaire à un jeune.

Une activité qui change tout item
Une activité qui change tout
100 $

Enchère de départ

Offrez à un jeune une occasion de s’évader et de découvrir de nouvelles passions. Votre mise permettra de financer une activité sportive, culturelle ou éducative.

Une sortie pour un groupe de jeunes item
Une sortie pour un groupe de jeunes
500 $

Enchère de départ

Les moments positifs créent des souvenirs durables.

Ce lot permet d’offrir une activité de groupe pour plusieurs jeunes (sortie, atelier ou activité sportive).


Investir dans l’avenir item
Investir dans l’avenir
750 $

Enchère de départ

Aidez un jeune à poursuivre ses études.

Votre contribution permettra d’offrir une bourse d’études collégiales.

Ouvrir les portes de l’université item
Ouvrir les portes de l’université
1 000 $

Enchère de départ

Un geste concret pour changer une trajectoire de vie.

Ce lot représente une bourse d’études universitaires pour soutenir la réussite d’un jeune.

Un premier appartement digne item
Un premier appartement digne
500 $

Enchère de départ

Certains jeunes quittent les services de protection sans avoir les éléments essentiels pour vivre. Votre mise permettra de fournir un ensemble complet de départ (cuisinière, réfrigérateur) pour permettre à un jeune de bien démarrer dans son appartement.

Un hiver bien au chaud item
Un hiver bien au chaud
300 $

Enchère de départ

Plusieurs jeunes arrivent à l’hiver sans vêtements adaptés. Ce lot permettra d’offrir un manteau d’hiver, bottes et accessoires à un jeune.

Un hiver bien au chaud item
Un hiver bien au chaud
300 $

Enchère de départ

Plusieurs jeunes arrivent à l’hiver sans vêtements adaptés. Ce lot permettra d’offrir un manteau d’hiver, bottes et accessoires à un jeune.

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