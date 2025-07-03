Fondation du coeur Beauce-Etchemin
Test événement
2305 119e Rue
Saint-Georges, QC G5Y 3C6, Canada
CORPO - Spinning À RELAIS | défi 12 heures
1 000 $
1 000 $
CORPO - Spinning en GROUPE | défi sur 2 heures
1 000 $
1 000 $
CORPO - Circuit en GROUPE | défi sur 2 heures
1 000 $
1 000 $
CORPO - Spinning et Circuit en GROUPE | défi sur 2 heures
1 000 $
1 000 $
PARTICULIER - Spinning SEUL | défi de 1 heure
85 $
85 $
PARTICULIER - Circuit d'entrainement SEUL | défi de 1 heure
85 $
85 $
