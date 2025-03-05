test forfait 3 pièces

1 billet pour 3 des 5 productions de La Bordée. / 36$ le billet (tarif régulier : 46$).
Forfait 3 pièces (30 ans et -)
CA$93
1 billet pour 3 des 5 productions de La Bordée. / 31$ le billet (tarif régulier : 46$). / Une preuve d'âge vous sera exigée au moment de scanner votre billet.
Forfait 3 pièces (FLEX)
CA$123
1 billet pour 3 des 5 productions de La Bordée. / Le forfait 3 pièces Flex vous offre flexibilité et tarif préférentiel. Variez vos semaines, soirs, sièges et échangez vos billets sans frais jusqu'à 24h avant la représentation. / 41$ le billet (tarif régulier : 46$). / Notez que les échanges de billets se font selon les disponiblités.
EN OPTION : Vous êtes animal (régulier)
CA$36
Tarif préférentiel à 36$ pour cette pièce en option (tarif régulier : 46$). / Du 25 mars au 5 avril 2025.
EN OPTION : Vous êtes animal (30 ans et -)
CA$31
Tarif préférentiel à 31$ pour cette pièce en option (tarif régulier : 46$). / Du 25 mars au 5 avril 2025.
EN OPTION : Vous êtes animal (FLEX)
CA$41
Tarif préférentiel à 41$ pour cette en option (tarif régulier : 46$). / L'option Flex vous offre la possibilité d'échanger votre billet sans frais, pour une autre date, jusqu'à 24h avant la représentation. / Du 25 mars au 5 avril 2025. / Notez que les échanges de billets se font selon les disponiblités.
EN OPTION : Être ou ne pas être un douchebag (5 à 7)
CA$23
Tarif préférentiel à 23$ (tarif régulier à 25$). / Cette pièce en formule 5 à 7 inclut une bouchée et une boisson par personne / Du 5 au 16 mai 2025.
