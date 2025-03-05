test forfait 3 pièces

1 billet pour 3 des 5 productions de La Bordée. / Le forfait 3 pièces Flex vous offre flexibilité et tarif préférentiel. Variez vos semaines, soirs, sièges et échangez vos billets sans frais jusqu'à 24h avant la représentation. / 41$ le billet (tarif régulier : 46$). / Notez que les échanges de billets se font selon les disponiblités.

