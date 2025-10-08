eventClosed

Test Formulaire d'adhésion annuelle 2025-2026

Adhésion principale (obligatoire)
CA$25
Inscription principale pour une personne de petite taille (PPT) ou pour un ménage comprenant une personne de petite taille.
Cotisation si deux PPT à la même adresse (facultatif)
CA$50
Seulement si deux ou plus personnes de petite taille font partie du même ménage.
Adhésion membre de famille supplémentaire (PPT ou non)
free
Membre de la famille de petite taille ou non.
Adhésion de soutien
CA$25
Je ne suis pas une personne de petite taille mais je souhaite soutenir l'association.
Adhésion d'organisme
CA$50
L'adhésion est faite au nom d'un organisme ou d'une entreprise.

