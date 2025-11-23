(TEST) SOIRÉE COMPÉTITION DES COHORTE : Karaoke à la Maiz le [date]

Ce billet vous donnes accès à l'événement ainsi qu'une place assise dans la section réservée.
VOTRE INSCRIPTION VOUS DONNE UNE CHANCE DE GAGNER.
Votre participation au KARAOKE vous donnes 10 chances supplémentaires.
Vos chances supplémentaires seront strictement remis lorsque vous aurez complétés votre KARAOKE.
C'est 10 chances supplémentaires par équipe (si vous gagnez, c'est en équipe). Il est de votre responsabilité de séparer les prix si vous gagnez.
Si vous participer en équipe
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!