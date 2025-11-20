Tirage levée de fonds Club Compétition Chantecler 2026

Valeur de 500$

Une expérience unique avec les Alouettes de Montréal !

4 billets en catégorie Argent, tuques et casquettes pour un match de la saison régulière 2026 des Alouettes de Montréal au Stade Mémorial Percival-Molson.

4 passes d’après-match vous donnant un accès privilégié au terrain après la partie pour rencontrer, discuter et prendre des photos avec les joueurs de nos Moineaux.