Tirage levée de fonds Club Compétition Chantecler 2026

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À propos de cette tombola
Valeur de 525$ la passe. 2 passes à gagner séparément. Passes de ski valables pour la saison 2026-2027.
Valeur de 750$. Carte-cadeau valide chez Langevin Forest. Une destination incontournable pour les ébénistes, les sculpteurs, les tourneurs et les bricoleurs qui partagent la même passion pour le bois.
Valeur de 750$
Valide pour une partie pour 3 joueurs qui devront jouer avec le membre donateur pour été 2026. (voiturette non incluse)
Valeur de 1200$.
1 Paire de billets VIP - CF Montréal
Billets terrain incluant stationnement, alcool et nourriture.
1 Paire de billets VIP - Roses Montréal
Billets loge, incluant stationnement alcool et nourriture.
Valeur de 500$
4 laissez-passer individuels en tout temps dans n’importe lequel Strom au Québec.
*Les prix varient selon la saison, le Strom choisi et la journée.
Valeur de 500$.
Valeur de 1 500$.
1 Paire de billets - Loge VIP incluant stationnement premium, alcool et nourriture.
Match en septembre ou octobre 2026
Valeur de 500$
Une expérience unique avec les Alouettes de Montréal !
4 billets en catégorie Argent, tuques et casquettes pour un match de la saison régulière 2026 des Alouettes de Montréal au Stade Mémorial Percival-Molson.
4 passes d’après-match vous donnant un accès privilégié au terrain après la partie pour rencontrer, discuter et prendre des photos avec les joueurs de nos Moineaux.
Valeur de 2500$.
Atelier culinaire participatif pour 24 personnes
Réalisation et dégustation d'un menu 3 services
*boissons alcoolisées non incluses
*Non valide lors des congés fériés et pendant les mois de juillet, août, novembre et décembre.
Les participants seront amenés à préparer un repas trois services. Une partie du potage préparée sera remise à La Soupe Solidaire et le repas principal à un organisme communautaire de la région.
Valeur de 500$
Valide dans toutes les bannières MTY (Sushi Shop, Thai Express, Ben & Florentine, Bâton Rouge, Steak Frites, Scores, Allô mon Coco...)
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