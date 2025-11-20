Club de ski le Chantecler inc.

Organisé par

Club de ski le Chantecler inc.

À propos de cette tombola

Tirage levée de fonds Club Compétition Chantecler 2026

Deux (2) prix de 1 passe de ski annuelle - Ski Chantecler
10 $

Valeur de 525$ la passe. 2 passes à gagner séparément. Passes de ski valables pour la saison 2026-2027.

Carte cadeau 750$ - Langevin Forest
10 $

Valeur de 750$. Carte-cadeau valide chez Langevin Forest. Une destination incontournable pour les ébénistes, les sculpteurs, les tourneurs et les bricoleurs qui partagent la même passion pour le bois.

Forfait Golf Club privé Laval-sur-le-Lac
10 $

Valeur de 750$

Valide pour une partie pour 3 joueurs qui devront jouer avec le membre donateur pour été 2026. (voiturette non incluse)

Paires de billets VIP CF Montréal & Roses Montréal
10 $

Valeur de 1200$.

1 Paire de billets VIP - CF Montréal

Billets terrain incluant stationnement, alcool et nourriture.

1 Paire de billets VIP - Roses Montréal

Billets loge, incluant stationnement alcool et nourriture.

Strom Spa
10 $

Valeur de 500$

4 laissez-passer individuels en tout temps dans n’importe lequel Strom au Québec.

*Les prix varient selon la saison, le Strom choisi et la journée.

Carte cadeau SAQ
10 $

Valeur de 500$.

Paire de billets des Canadiens de Montréal -
10 $

Valeur de 1 500$.

1 Paire de billets - Loge VIP incluant stationnement premium, alcool et nourriture.

Match en septembre ou octobre 2026

Billets des Alouettes de Montréal
10 $

Valeur de 500$

Une expérience unique avec les Alouettes de Montréal !

4 billets en catégorie Argent, tuques et casquettes pour un match de la saison régulière 2026 des Alouettes de Montréal au Stade Mémorial Percival-Molson.

4 passes d’après-match vous donnant un accès privilégié au terrain après la partie pour rencontrer, discuter et prendre des photos avec les joueurs de nos Moineaux.

Carte cadeau La Tablée des Chefs
10 $

Valeur de 2500$.

Atelier culinaire participatif pour 24 personnes

Réalisation et dégustation d'un menu 3 services

*boissons alcoolisées non incluses

*Non valide lors des congés fériés et pendant les mois de juillet, août, novembre et décembre.


Les participants seront amenés à préparer un repas trois services. Une partie du potage préparée sera remise à La Soupe Solidaire et le repas principal à un organisme communautaire de la région.

Carte Cadeau Groupe MTY
10 $

Valeur de 500$

Valide dans toutes les bannières MTY (Sushi Shop, Thai Express, Ben & Florentine, Bâton Rouge, Steak Frites, Scores, Allô mon Coco...)

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!