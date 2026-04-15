Centre Oméga

Organisé par

Centre Oméga

À propos de cet événement

Test tutorat estival 2026

1015 Bd du Curé-Labelle

Blainville, QC J7C 2M2, Canada

29 juin (entre 9h et midi)
Gratuit

Votre enfant viendra réaliser son test le 29 juin entre 9h et midi. EN PRÉSENCE

29 juin (entre 12h et 16h)
Gratuit

Votre enfant viendra réaliser son test le 29 juin entre midi et 16h.EN PRÉSENCE

29 juin (entre 16 et 18h)
Gratuit

Votre enfant viendra réaliser son test le 29 juin entre 16h et 18h.EN PRÉSENCE Les examens doivent être complétés avant 19h, vous ne pouvez donc pas arrivé après 18h.

30 juin (entre 9h et midi.)
Gratuit

Votre enfant viendra réaliser son test le 30 juin entre 9h et midi. EN PRÉSENCE

30 juin (entre midi et 16h.)
Gratuit

Votre enfant viendra réaliser son test le 30 juin entre midi à 16h. EN PRÉSENCE

30 juin (entre 16h et 18h.)
Gratuit

Votre enfant viendra réaliser son test le 30 juin entre 16h à 18h. EN PRÉSENCE Les examens doivent être complétés avant 19h, vous ne pouvez donc pas arrivé après 18h.

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