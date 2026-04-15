Test tutorat estival 2026

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À propos de cet événement
Votre enfant viendra réaliser son test le 29 juin entre 9h et midi. EN PRÉSENCE
Votre enfant viendra réaliser son test le 29 juin entre midi et 16h.EN PRÉSENCE
Votre enfant viendra réaliser son test le 29 juin entre 16h et 18h.EN PRÉSENCE Les examens doivent être complétés avant 19h, vous ne pouvez donc pas arrivé après 18h.
Votre enfant viendra réaliser son test le 30 juin entre 9h et midi. EN PRÉSENCE
Votre enfant viendra réaliser son test le 30 juin entre midi à 16h. EN PRÉSENCE
Votre enfant viendra réaliser son test le 30 juin entre 16h à 18h. EN PRÉSENCE Les examens doivent être complétés avant 19h, vous ne pouvez donc pas arrivé après 18h.
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