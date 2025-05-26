Organisé par

CAE Inc.

À propos de cet événement

2025 Inscription des golfeurs│Tournoi de golf des fournisseurs du GAAM CAE

1111 Mnt de l'Église

L'Île-Bizard, QC H9C 1H2, Canada

Individuel (1 joueur)
1 000 $
Comprend le golf avec déjeuner, dîner, cocktail et accès à un souper formel pour chaque golfeur. ***Veuillez noter : Les employés de CAE ne peuvent pas être inscrits à cet événement de golf par des fournisseurs, que ce soit individuellement ou dans un quatuor. Nous vous remercions de votre coopération et du respect de cette politique.***
Quatuor
4 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets
Sélectionnez ce billet pour identifier votre quatuor spécifique. Comprend le golf avec déjeuner, dîner, cocktail et accès à un souper formel pour chaque golfeur. ***Veuillez noter : Les employés de CAE ne peuvent pas être inscrits à cet événement de golf par des fournisseurs, que ce soit individuellement ou dans un quatuor. Nous vous remercions de votre coopération et du respect de cette politique.***

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