2025 Inscription des golfeurs│Tournoi de golf des fournisseurs du GAAM CAE

Sélectionnez ce billet pour identifier votre quatuor spécifique. Comprend le golf avec déjeuner, dîner, cocktail et accès à un souper formel pour chaque golfeur. ***Veuillez noter : Les employés de CAE ne peuvent pas être inscrits à cet événement de golf par des fournisseurs, que ce soit individuellement ou dans un quatuor. Nous vous remercions de votre coopération et du respect de cette politique.***

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