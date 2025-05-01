<p>La boutique du Cercle de la Loge de la Tortue</p>

Anishnabe 101 item
Anishnabe 101
24 $

ANISHNABE 101: Les bases de ce que vous devez savoir pour commencer votre voyage sur la Route Rouge.
Le Cercle du Lodge de la Tortue. Auto-édité.
Couverture standard, reliure spirale, 8,5 x 11, 62 pages
ISBN 0-9687443-0-3 17,00 $ + frais de port
Date de sortie : août 2000

Le livre de Mishomis item
Le livre de Mishomis
37 $

UN INCONTOURNABLE !! Bien que Le livre de Mishomis soit sous-titré : la Voix des Ojibwé, il documente l'histoire, les traditions et la culture de tous les peuples Anishinabe (y compris les Algonquins) de l'Île de la Tortue.

Couverture en papier, 8,5

