Communauté Hellénique Du Grand Montréal / Hellenic Community of Greater Montréal
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Organisé par

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À propos de cet événement

Ventes fermées

Le tournoi de golf classique HCGM

8701 Chem. des Sources

Mirabel, QC J7N 3B1, Canada

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Expérience de golf ultime + Dîner culinaire au Clubhouse
350 $

9h00 Petit-déjeuner & Inscription

 

11h00  Départ (18 trous, rafraîchissements et snacks sur le parcours)

 

16h00 Cocktails & Réseautage (rafraîchissements inclus)

 

18h00 Expérience culinaire gastronomique au Clubhouse (rafraîchissements inclus)


Expérience culinaire au Clubhouse uniquement
100 $

Accès au dîner du pavillon sans golf pendant la journée.

3 600 $

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