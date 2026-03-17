Le tournoi de golf classique HCGM

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À propos de cet événement
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9h00 Petit-déjeuner & Inscription
11h00
Départ (18 trous, rafraîchissements et snacks sur le parcours)
16h00 Cocktails & Réseautage (rafraîchissements inclus)
18h00 Expérience culinaire gastronomique au Clubhouse (rafraîchissements inclus)
Accès au dîner du pavillon sans golf pendant la journée.
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