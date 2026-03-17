Grand Rassemblement & Solidarité • IFRD 2026

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À propos de cet événement
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OPTION 1 : 📍 RIDE & RASSEMBLEMENT (Réserve ta place)
(Inscription gratuite pour la logistique avec le restaurant)
En réservant ta place :
- Tu nous aides à confirmer le nombre de participantes pour le restaurant.
- Tu reçois ton ruban bleu au départ.
- Tu es inscrite au tirage au sort des cadeaux à l’arrivée (réservé aux femmes présentes sur place).
Note : 100% des dons volontaires ajoutés plus bas vont directement à La Maison La Nacelle.
OPTION 2 : 🤝 SOLIDARITÉ (Don seulement)
(Pour les personnes qui ne peuvent pas rouler avec nous)
100% de ta contribution va directement à La Maison La Nacelle pour soutenir les femmes et enfants victimes de violence conjugale. Un gros merci pour ton soutien !
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!