Litas MTL & La Maison La Nacelle

Organisé par

Litas MTL & La Maison La Nacelle

À propos de cet événement

Grand Rassemblement & Solidarité • IFRD 2026

1030 Rang St Pierre

Saint-Zéphirin-de-Courval, QC J0G 1V0, Canada

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📍 RÉSERVE TA PLACE • Ride & Rassemblement (0$)
Gratuit

OPTION 1 : 📍 RIDE & RASSEMBLEMENT (Réserve ta place)

(Inscription gratuite pour la logistique avec le restaurant)

En réservant ta place :

  • Tu nous aides à confirmer le nombre de participantes pour le restaurant.
  • Tu reçois ton ruban bleu au départ.
  • Tu es inscrite au tirage au sort des cadeaux à l’arrivée (réservé aux femmes présentes sur place).

Note : 100% des dons volontaires ajoutés plus bas vont directement à La Maison La Nacelle.

🤝 SOLIDARITÉ (Faire un don sans rouler)
Gratuit

OPTION 2 : 🤝 SOLIDARITÉ (Don seulement)

(Pour les personnes qui ne peuvent pas rouler avec nous)

100% de ta contribution va directement à La Maison La Nacelle pour soutenir les femmes et enfants victimes de violence conjugale. Un gros merci pour ton soutien !

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!