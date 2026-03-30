Le pouvoir de l'IA dans le service public : Éthique, expérience citoyenne et transformation de la main-d'œuvre (série en 3 parties)

À propos de cet événement
Accès aux trois séances de la série sur l’IA (28 avril 2026, 2 juin 2026 et septembre 2026).
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☕ Des rafraîchissements légers et des boissons seront offerts pendant chaque séance de réseautage.
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