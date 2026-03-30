Organisé par

Institute of Public Administration Canada - National Capital Region / Institut d'administration publique du Canada - Région de la capitale nationale

À propos de cet événement

Le pouvoir de l'IA dans le service public : Éthique, expérience citoyenne et transformation de la main-d'œuvre (série en 3 parties)

99 Bank St #1200

Ottawa, ON K1P 1H4, Canada

⭐ Passe complet - Membre (Meilleur rapport qualité-prix)
20 $

Accès aux trois séances de la série sur l’IA (28 avril 2026, 2 juin 2026 et septembre 2026).

Meilleure valeur — économisez 50 % comparativement à l’achat de billets individuels.

☕ Des rafraîchissements légers et des boissons seront offerts pendant chaque séance de réseautage.

🎟️ Passe pour une seule session - Membre IAPC-RCN
10 $

Accès à une séance de votre choix.

Veuillez sélectionner votre séance préférée lors de l’inscription.

☕ Des rafraîchissements légers et des boissons seront offerts.

⭐Passe complet - Non-membre
50 $

Accès aux trois séances de la série sur l’IA (28 avril 2026, 2 juin 2026 et septembre 2026).

Meilleure valeur — économisez 50 % comparativement à l’achat de billets individuels.

☕ Des rafraîchissements légers et des boissons seront offerts pendant chaque séance de réseautage.

🎟️Passe pour une seule session - Non-membre
25 $

Accès aux trois séances de la série sur l’IA (28 avril 2026, 2 juin 2026 et septembre 2026).

Meilleure valeur — économisez 50 % comparativement à l’achat de billets individuels.

☕ Des rafraîchissements légers et des boissons seront offerts pendant chaque séance de réseautage.

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