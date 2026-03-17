South Shore Sexual Health Society

Offert par

South Shore Sexual Health Society

À propos des adhésions

La Société Salée

Corsaires Passionnés
50 $

Renouvellement mensuel

Nos plus audacieux acteurs du changement! Cette adhésion mène la charge en tant que champions d'un avenir de santé sans honte, positif pour le plaisir pour tous. Comprend une réduction de 30% sur tous les jouets.

Merveilleux Tritons
25 $

Renouvellement mensuel

Pour ceux prêts à briller, profitez de plus d'opportunités pour être un leader de la santé sexuelle dans votre communauté. Célébrez votre bien-être sexuel sans excuses. Comprend une réduction de 20% sur tous les jouets.

Sirènes de Mer Étincelantes
10 $

Renouvellement mensuel

Plongez plus profondément dans le Collectif avec un accès élargi à l'apprentissage et à la connexion positifs pour le plaisir. Votre engagement contribue à garantir la poursuite de l'éducation sans stigmatisation. Comprend une réduction de 10% sur tous les jouets.

Guppys Glamour
Payez ce que vous pouvez

Pas d'expiration

Votre premier plongeon dans le Collectif. Trempez vos orteils dans l'éducation sans honte, les avantages et les soins communautaires tout en faisant une différence. Comprend une réduction de 5% sur tous les jouets.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!