Les forfaits de parrainage pour La Mélodie du bonheur
Platine
15 000 $
En tant que sponsor Platine, vous bénéficierez d'une reconnaissance de premier plan et d'avantages exclusifs, notamment: Placement de logo proéminent sur tous les matériels de l'événement, y compris les affiches, les programmes, le site Web, et les médias sociaux.
• Être promu sur le compte Instagram d'Aleph Media avec plus de 250k followers.
• 8 billets gratuits avec des sièges VIP pour la performance de votre choix.
• Des mention spéciales exclusive sur nos canaux de médias sociaux officiels, atteignant un large public engagé.
• Reconnaissance dans tous les communiqués de presse et les matériels promotionnels.
• Accès à certaines répétitions, offrant un regard en coulisses sur le processus créatif.
• Rencontres et salutations opportunités avec la distribution et l'équipe, assurant un lien personnel avec la production.
• Exclusivité de catégorie, assurant que chaque sponsor est le seul entreprise dans leur industrie représenté à l'événement.
En tant que sponsor Platine, vous bénéficierez d'une reconnaissance de premier plan et d'avantages exclusifs, notamment: Placement de logo proéminent sur tous les matériels de l'événement, y compris les affiches, les programmes, le site Web, et les médias sociaux.
• Être promu sur le compte Instagram d'Aleph Media avec plus de 250k followers.
• 8 billets gratuits avec des sièges VIP pour la performance de votre choix.
• Des mention spéciales exclusive sur nos canaux de médias sociaux officiels, atteignant un large public engagé.
• Reconnaissance dans tous les communiqués de presse et les matériels promotionnels.
• Accès à certaines répétitions, offrant un regard en coulisses sur le processus créatif.
• Rencontres et salutations opportunités avec la distribution et l'équipe, assurant un lien personnel avec la production.
• Exclusivité de catégorie, assurant que chaque sponsor est le seul entreprise dans leur industrie représenté à l'événement.
Or
10 000 $
En tant que sponsor Or, vous recevrez une excellente reconnaissance et des avantages, notamment: • Placement du logo sur tous les matériaux de l'événement, y compris les affiches, les programmes, le site Web et les médias sociaux (prominence secondaire en dessous des sponsors Platine).
• Être promu sur le compte Instagram d'Aleph Media avec plus de 250k followers. • 6 billets gratuits avec des sièges VIP pour la performance de votre choix.
• Mentions exclusives sur les médias sociaux, mettant en évidence votre soutien pour la production.
• Reconnaissance dans certains communiqués de presse et communications d'événements.
• Invitation à une répétition exclusive, offrant un aperçu des coulisses.
En tant que sponsor Or, vous recevrez une excellente reconnaissance et des avantages, notamment: • Placement du logo sur tous les matériaux de l'événement, y compris les affiches, les programmes, le site Web et les médias sociaux (prominence secondaire en dessous des sponsors Platine).
• Être promu sur le compte Instagram d'Aleph Media avec plus de 250k followers. • 6 billets gratuits avec des sièges VIP pour la performance de votre choix.
• Mentions exclusives sur les médias sociaux, mettant en évidence votre soutien pour la production.
• Reconnaissance dans certains communiqués de presse et communications d'événements.
• Invitation à une répétition exclusive, offrant un aperçu des coulisses.
Argent
7 500 $
En tant que sponsor Argent, vous bénéficierez d'une reconnaissance significative et
d'avantages, y compris: Placement du logo sur les matériels de l'événement, y compris les programmes, le site Web,
et les médias sociaux (niveau partagé en dessous des sponsors Or).
• Être promu sur le compte Instagram d'Aleph Media avec plus de 250k followers.
4 billets gratuits avec des places prioritaires pour la performance de votre choix.
• Mention sur les médias sociaux pour reconnaître votre soutien pour la production.
• Reconnaissance dans le programme de l'événement et les matériaux de marketing
En tant que sponsor Argent, vous bénéficierez d'une reconnaissance significative et
d'avantages, y compris: Placement du logo sur les matériels de l'événement, y compris les programmes, le site Web,
et les médias sociaux (niveau partagé en dessous des sponsors Or).
• Être promu sur le compte Instagram d'Aleph Media avec plus de 250k followers.
4 billets gratuits avec des places prioritaires pour la performance de votre choix.
• Mention sur les médias sociaux pour reconnaître votre soutien pour la production.
• Reconnaissance dans le programme de l'événement et les matériaux de marketing
Ajouter un don pour Khial Art Foundation
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!