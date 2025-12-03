Canadian Mental Health Association Champlain East / L'Association canadienne pour la santé mentale Champlain Est

Organisé par

Canadian Mental Health Association Champlain East / L'Association canadienne pour la santé mentale Champlain Est

À propos de cet événement

Esprit au travail – Formation sur la santé mentale en milieu de travail pour gestionnaires le 31 mars, 2026

1 GESTIONNAIRE
169,50 $

PRIX INTRODUCTIF SPÉCIAL

150$ + TVH = 169.50$

Une admission à une formation virtuelle de groupe conjointe.

Ajouter un don pour Canadian Mental Health Association Champlain East / L'Association canadienne pour la santé mentale Champlain Est

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!