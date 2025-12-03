Esprit au travail – Formation sur la santé mentale en milieu de travail pour gestionnaires le 31 mars, 2026
PRIX INTRODUCTIF SPÉCIAL
150$ + TVH = 169.50$
Une admission à une formation virtuelle de groupe conjointe.
PRIX INTRODUCTIF SPÉCIAL
150$ + TVH = 169.50$
Une admission à une formation virtuelle de groupe conjointe.
Ajouter un don pour Canadian Mental Health Association Champlain East / L'Association canadienne pour la santé mentale Champlain Est
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!