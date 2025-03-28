Théâtre - Histoire en chemin

Esmeralda quitte la Colombie. Oumou quitte le Burkina Faso. Judeline quitte Haïti. Rachida quitte l’Algérie. Ces quatre femmes viennent s’installer au Québec. Pourquoi quittent-elles le pays qui leur a donné le jour? Quels défis, quels déchirements, quelles découvertes les attendent? Quels rêves les portent? Histoires en chemin, c’est le parcours migratoire intime et surprenant de chacune d’entre elles, un chemin parsemé d’embûches, de chocs, d’apprentissages, d’émerveillements et de transformations. C’est une invitation à mettre des visages sur le phénomène de l’immigration en tant qu’expérience humaine. À aller au-delà des apparences et des clichés, à se rencontrer et à découvrir des destins uniques, riches et passionnants. Histoires en chemin, c’est une invitation à nourrir l’élan de résilience qu’il y a en chacune et chacun de nous, quel que soit notre parcours.

Esmeralda quitte la Colombie. Oumou quitte le Burkina Faso. Judeline quitte Haïti. Rachida quitte l’Algérie. Ces quatre femmes viennent s’installer au Québec. Pourquoi quittent-elles le pays qui leur a donné le jour? Quels défis, quels déchirements, quelles découvertes les attendent? Quels rêves les portent? Histoires en chemin, c’est le parcours migratoire intime et surprenant de chacune d’entre elles, un chemin parsemé d’embûches, de chocs, d’apprentissages, d’émerveillements et de transformations. C’est une invitation à mettre des visages sur le phénomène de l’immigration en tant qu’expérience humaine. À aller au-delà des apparences et des clichés, à se rencontrer et à découvrir des destins uniques, riches et passionnants. Histoires en chemin, c’est une invitation à nourrir l’élan de résilience qu’il y a en chacune et chacun de nous, quel que soit notre parcours.

seeMoreDetailsMobile