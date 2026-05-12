Club Social Qué-Mont inc.

Organisé par

Club Social Qué-Mont inc.

À propos de cet événement

Théâtre Peter Pan

2410 Chemin Ste-Foy

Québec, Qc, G1V 1T2

Membre ou Membre Retraité
57 $

Inclus les frais et taxes applicables. Valeur de 99.95$

Invité du membre
68 $

Inclus les frais et taxes applicables. Valeur de 99.95$

*l'invité ne peut être un employé ou retraité non membre de Revenu Québec

Enfant 17 ans et moins
68 $

Enfants ou petits enfants du membre de 17 ans ou moins

Nom et âge

Inclus les frais et taxes applicables. Valeur de 99.95$

Stationnement
8 $

Valeur de 9$ à l'entrée le soir même au stationnement

*Le billet de stationnement vous sera remis avant l'activité.

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