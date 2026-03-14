Atelier Mini Accessoires : Scène de barrique de vin miniature

Joignez-vous à The Stop Mo Co. pour un atelier créatif chaleureux et pratique où vous fabriquerez une magnifique scène de barrique de vin miniature inspirée du charme d’une salle de dégustation de vignoble. À l’aide de matériaux variés comme le carton, le métal, des perles et du tissu, vous créerez une petite mise en scène rustique comprenant une barrique, une chandelle, une mini-bouteille de vin et un panier de raisins. Aucune expérience requise. Tout est expliqué étape par étape. Votre billet comprend tout le matériel, l’accompagnement pendant l’atelier, une atmosphère créative et relaxante, ainsi qu’une dégustation de vin au vignoble. Vous repartirez avec votre propre création miniature faite à la main, parfaite pour la décoration, pour offrir en cadeau ou pour de futurs projets de stop motion. Chaque billet soutient également la mission de The Stop Mo Co., qui vise à offrir des ateliers, des expériences de création et des occasions de rassemblement autour de l’art du stop motion. Venez créer, savourer, rire et fabriquer quelque chose de petit et merveilleux. Votre soutien aide à maintenir la magie en mouvement. ✨

Joignez-vous à The Stop Mo Co. pour un atelier créatif chaleureux et pratique où vous fabriquerez une magnifique scène de barrique de vin miniature inspirée du charme d’une salle de dégustation de vignoble. À l’aide de matériaux variés comme le carton, le métal, des perles et du tissu, vous créerez une petite mise en scène rustique comprenant une barrique, une chandelle, une mini-bouteille de vin et un panier de raisins. Aucune expérience requise. Tout est expliqué étape par étape. Votre billet comprend tout le matériel, l’accompagnement pendant l’atelier, une atmosphère créative et relaxante, ainsi qu’une dégustation de vin au vignoble. Vous repartirez avec votre propre création miniature faite à la main, parfaite pour la décoration, pour offrir en cadeau ou pour de futurs projets de stop motion. Chaque billet soutient également la mission de The Stop Mo Co., qui vise à offrir des ateliers, des expériences de création et des occasions de rassemblement autour de l’art du stop motion. Venez créer, savourer, rire et fabriquer quelque chose de petit et merveilleux. Votre soutien aide à maintenir la magie en mouvement. ✨

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