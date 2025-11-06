Tirage AASJCC 2026

La Campagne de financement AASJCC 2026 commence avec notre premier tirage moitié-moitié au profit de l'approvisionnement de la cantine scolaire de l'école Externat la Providence.





Comment participer à l'activité?

1-Connectez-vous avec votre adresse courriel;

2- Assurez-vous que votre adresse courriel est bien écrite afin de recevoir la notification de votre achat et pour recevoir vos billets par la suite.