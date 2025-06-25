Tirage annuel Trajectoires - Fondation CJE 2025

Consultez les détails des lots ici et sur nos différentes plateformes. Le tirage aura lieu le 14 novembre à 16h. Seuls les gagnants recevront un message afin de connaître les procédures de récupération du prix. Vous pouvez imprimer le billet qui vous sera envoyé après votre transaction, mais que vous le fassiez ou non, votre talon et vos coordonnées seront automatiquement ajoutés à notre boîte de tirage. Notez les inclusions pour chacun des lots offerts. Une compensation carbone sera aussi couverte par la Fondation pour les effets environnementaux du voyage.