TIRAGE ARGENT 2025

Achetez en ligne, c'est facile! Chaque billet sera ajouté dans le boulier avec votre inscription dès le prochain tirage. Vous recevrez une confirmation du(des) numéro(s) de billet(s) attribué(s) par courriel, ainsi qu'un choix de mode de remise d'une copie (des) billet(s) à votre convenance. Vous pouvez inscrire plus d'un participant par billet si désiré, à la dernière section. Pour toute question, veuillez nous contacter à [email protected]