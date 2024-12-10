COALITION VELO DE MONTREAL / MONTREAL BIKE COALITION
À propos de cette tombola
Tirage au sort du Forum Vélo d'Hiver 2025
BILLET GRATUIT
Gratuit
Vous êtes éligible pour un tirage :
- le 15 décembre 2024, pour 1 abonnement mensuel BIXI
- le 8 février 2025, pour d'autres Cadeaux (liste à venir)
BILLET AVEC DON 10$
10 $
BILLET AVEC DON 25$
25 $
BILLET AVEC DON 50$
50 $
BILLET AVEC DON 100$
100 $
