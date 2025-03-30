Tirage de courtepointes 2025

Il y aura un tirage de deux courtepointes entièrement piquées à la main par Rose Parr. Le tirage sera au Multi-CAUS, 6049 boul. Lasalle, Verdun, QC, H4H 1M8 à 19h30 le 1er juin 2025, 2025. (R.A.C.J. No. L-01310)

Il y aura un tirage de deux courtepointes entièrement piquées à la main par Rose Parr. Le tirage sera au Multi-CAUS, 6049 boul. Lasalle, Verdun, QC, H4H 1M8 à 19h30 le 1er juin 2025, 2025. (R.A.C.J. No. L-01310)

Plus de détails...