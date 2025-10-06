Tirage des patrons 2025

M. Verret vous offre une bouteille de bourbon et un diner en sa compagnie sur l’avenue Cartier
Mme Koch vous offre une boîte de chocolat fin du chocolatier belge Eddy Laurent.
Mme Masse vous offre un rhum de la Distillerie de Québec et un gin de la Distillerie du fjord
M. Doyle vous offre un certificat cadeau d'une valeur de 100$ au bistro-bar le Ciel, situé en haut de l'hôtel le Concorde
Mme Guylaine Bouchard vous offre un certificat cadeau d'une valeur de 100$ au restaurant Bistro B
Mme Demanche vous offre une carte cadeau de 100$ utilisable en boutique ou en ligne au Coureur nordique avec la possibilité pour le gagnant d'aller essayer son nouvel équipement avec Annick
