Tirage des patrons 2025

M. Bernard Verret, sous-ministre item
CA$2

M. Verret vous offre une bouteille de bourbon et un diner en sa compagnie sur l’avenue Cartier

Mme Marie-Odile Koch, sous-ministre adj. au SMGPMI item
CA$2

Mme Koch vous offre une boîte de chocolat fin du chocolatier belge Eddy Laurent.

Mme Geneviève Masse, sous-ministre adj. au SMDDTS item
CA$2

Mme Masse vous offre un rhum de la Distillerie de Québec et un gin de la Distillerie du fjord

M Yvon Doyle, sous-ministre adj. au SMPACTRI item
CA$2

M. Doyle vous offre un certificat cadeau d'une valeur de 100$ au bistro-bar le Ciel, situé en haut de l'hôtel le Concorde

Mme Guylaine Bouchard, sous-ministre adj. au SMSAISA item
CA$2

Mme Guylaine Bouchard vous offre un certificat cadeau d'une valeur de 100$ au restaurant Bistro B

Mme Annick Demanche, dir. adj. LEDP, Présidente Entraide item
CA$2

Mme Demanche vous offre une carte cadeau de 100$ utilisable en boutique ou en ligne au Coureur nordique avec la possibilité pour le gagnant d'aller essayer son nouvel équipement avec Annick

