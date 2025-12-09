Tirage d'une camionnette Toyota Tundra 2026 et tirage d'un crédit-voyage de 10 000 $

À noter : lors de l'achat de billets, la plateforme Zeffy sollicitera votre soutien, en proposant de remettre un pourcentage sur le montant de votre facture. Si vous ne souhaitez pas soutenir l’entreprise, sélectionnez l’option « autre » et inscrivez un montant de 0 $ dans le champ « Contribution ».



Au profit de la Fondation du Centre hospitalier de Mont-Laurier

2000 billets en circulation numérotés de 001 à 2000

Tirage le 19 juin 2024, à 20h.

Licence RACJ no 2421.



Vous recevrez votre billet ou vos billets sous peu.