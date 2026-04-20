Rock la Cauze

Organisé par

Rock la Cauze

À propos de cette tombola

Tirage d'une paire de billets pour le CH en séries

Une chance de gagner
5 $

SECTION 320

RANGÉE A

1 chance pour 5$

3 chances pour 10$

10 chances pour 20$

50 chances pour 50$

150 chances pour 100$

trois chances de gagner
10 $

SECTION 320

RANGÉE A

1 chance pour 5$

3 chances pour 10$

10 chances pour 20$

50 chances pour 50$

150 chances pour 100$

Dix chances de gagner
20 $

SECTION 320

RANGÉE A

1 chance pour 5$

3 chances pour 10$

10 chances pour 20$

50 chances pour 50$

150 chances pour 100$

cinquante chances de gagner
50 $

SECTION 320

RANGÉE A

1 chance pour 5$

3 chances pour 10$

10 chances pour 20$

50 chances pour 50$

150 chances pour 100$

cent cinquante chances de gagner
100 $

SECTION 320

RANGÉE A

1 chance pour 5$

3 chances pour 10$

10 chances pour 20$

50 chances pour 50$

150 chances pour 100$

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