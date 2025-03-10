Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes
À propos de cette tombola
Tirage d'une toile: En marche pour transformer le monde 2025
Une chance de gagner
10 $
Numéro de licence RACJ : L-01503
Chaque billet vous donne une participation au tirage.
Le tirage au sort aura lieu le 18 octobre 2025, à 15h00, lors du rassemblement national à Québec.
Par la Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes
Les règles de participation sont également disponibles au lien suivant:
https://www.cqmmf.org/tirage-toile-mmf-2025.html
