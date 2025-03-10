Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes

Tirage d'une toile: En marche pour transformer le monde 2025

10 $
Numéro de licence RACJ : L-01503 Chaque billet vous donne une participation au tirage. Le tirage au sort aura lieu le 18 octobre 2025, à 15h00, lors du rassemblement national à Québec. Par la Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes Les règles de participation sont également disponibles au lien suivant: https://www.cqmmf.org/tirage-toile-mmf-2025.html
