Fonds d’aide pour le Loisir de Saint-Hyacinthe

Organisé par

Fonds d’aide pour le Loisir de Saint-Hyacinthe

À propos de cette tombola

Tirage moitié-moitié 2025 | Fonds d’aide pour le Loisir de Saint-Hyacinthe

3 billets | Moitié-moitié
10 $
Cela inclut 3 billets

Les revenus amassés seront divisés à parts égales entre la personne gagnante et le Fonds d’aide pour le Loisir de Saint-Hyacinthe.

8 billets | Moitié-moitié
20 $
Cela inclut 8 billets

Les revenus amassés seront divisés à parts égales entre la personne gagnante et le Fonds d’aide pour le Loisir de Saint-Hyacinthe.

25 billets | Moitié-moitié
50 $
Cela inclut 25 billets

Les revenus amassés seront divisés à parts égales entre la personne gagnante et le Fonds d’aide pour le Loisir de Saint-Hyacinthe.

60 billets | Moitié-moitié
100 $
Cela inclut 60 billets

Les revenus amassés seront divisés à parts égales entre la personne gagnante et le Fonds d’aide pour le Loisir de Saint-Hyacinthe.

1 billet | Moitié-moitié
5 $

Les revenus amassés seront divisés à parts égales entre la personne gagnante et le Fonds d’aide pour le Loisir de Saint-Hyacinthe.

Ajouter un don pour Fonds d’aide pour le Loisir de Saint-Hyacinthe

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!