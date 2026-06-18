Tirage moitié-moitié –30 juillet

À propos de cette tombola
Chaque billet vous donne une chance de gagner le tirage moitié-moitié.
Le montant amassé est partagé : 50 % remis au gagnant et 50 % pour soutenir les soins offerts à la Maison Marie-Pagé.
5 chances de gagner, car chaque billet vous donne une chance de gagner le tirage moitié-moitié.
Le montant amassé est partagé : 50 % remis au gagnant et 50 % pour soutenir les soins offerts à la Maison Marie-Pagé.
25 chances de gagner le tirage moitié-moitié.
Le montant amassé est partagé : 50 % remis au gagnant et 50 % pour soutenir les soins offerts à la Maison Marie-Pagé.
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