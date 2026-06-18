Orange raffle tickets are in the foreground, with a blurred background of greenery and a white house-shaped object.
Fondation Marie Pagé

Organisé par

Fondation Marie Pagé

À propos de cette tombola

Tirage moitié-moitié –30 juillet

Billet moitié-moitié
5 $

Chaque billet vous donne une chance de gagner le tirage moitié-moitié.
Le montant amassé est partagé : 50 % remis au gagnant et 50 % pour soutenir les soins offerts à la Maison Marie-Pagé.

Billet moitié-moité
20 $
Cela inclut 5 billets

5 chances de gagner, car chaque billet vous donne une chance de gagner le tirage moitié-moitié.
Le montant amassé est partagé : 50 % remis au gagnant et 50 % pour soutenir les soins offerts à la Maison Marie-Pagé.

Billet moitié-moitié
100 $
Cela inclut 25 billets

25 chances de gagner le tirage moitié-moitié.
Le montant amassé est partagé : 50 % remis au gagnant et 50 % pour soutenir les soins offerts à la Maison Marie-Pagé.

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