Tirage moitié moitié Patrichats Avril-Mai 2026

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À propos de cette tombola
1 billet
Chaque billet fait avancer le tirage 👉 Et rapproche les soins un peu plus
3 billets
Vous contribuez à faire avancer les soins 👉 Ensemble, on rend ça possible
8 billets
Chaque participation aide à débloquer les prochains soins 👉 Un pas de plus, toujours
25 billets
Vous aidez à rapprocher les traitements essentiels 👉 Là où ça compte vraiment
45 billets
Vous faites avancer concrètement les soins 👉 Et leur donnez une vraie chance
100 billets
Vous aidez à débloquer les soins plus rapidement 👉 Et à aller encore plus loin pour eux
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