Patrichats

Organisé par

Patrichats

À propos de cette tombola

Tirage moitié moitié Patrichats Avril-Mai 2026

Un geste qui compte 🐾
5 $

1 billet

Chaque billet fait avancer le tirage 👉 Et rapproche les soins un peu plus

Faire partie du mouvement 💛
10 $
Cela inclut 3 billets

3 billets

Vous contribuez à faire avancer les soins 👉 Ensemble, on rend ça possible

Avancer pour eux 🩺
25 $
Cela inclut 8 billets

8 billets

Chaque participation aide à débloquer les prochains soins 👉 Un pas de plus, toujours

Être là pour eux ✨
60 $
Cela inclut 25 billets

25 billets

Vous aidez à rapprocher les traitements essentiels 👉 Là où ça compte vraiment

Changer la suite 🤍
100 $
Cela inclut 45 billets

45 billets

Vous faites avancer concrètement les soins 👉 Et leur donnez une vraie chance

Porter plus loin 🐈‍⬛
200 $
Cela inclut 100 billets

100 billets

Vous aidez à débloquer les soins plus rapidement 👉 Et à aller encore plus loin pour eux

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