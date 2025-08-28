Fondation du Cégep Gérald-Godin

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Tirage moitié-moitié en soutien à l'accueil des personnes étudiantes réfugiées

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Trois billets
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Sept billets
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25 billets
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