SPCA Charlevoix

À propos de cette tombola

Tirage Pâques SPCA 2025

Pâques 2025
20 $
‼️SEULEMENT 250 BILLETS À VENDRE‼️ 1 billet, 3 chances de gagner! ➡️ Toile de l'artiste peintre Katia Poulin, Balade au Petit Champlain, 40x48'' ; valeur de 4000$ ➡️ Un certificat-cadeau d'une valeur de 80$ au Bistrot des Artistes, Baie-St-Paul ➡️ 2 soupers tables d'hôte au Restautant Les Délices du Petit Manoir du Casino, La Malbaie
$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!