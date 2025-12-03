Tirage Pattes d’Espoir – ABC’S Rescue Raffle

Chaque billet contribue à fournir des soins médicaux, de la nourriture et des foyers d'accueil sûrs pour les chats errants, les chatons orphelins et les familles félines vulnérables.

Votre 10 $ donne à un chat une véritable chance d'une vie plus saine et plus sûre - et une chance de gagner un panier-cadeau thématique!