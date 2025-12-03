Tirage Pattes d’Espoir – ABC’S Rescue Raffle

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À propos de cette tombola
Chaque billet contribue à fournir des soins médicaux, de la nourriture et des foyers d'accueil sûrs pour les chats errants, les chatons orphelins et les familles félines vulnérables.
Votre 10 $ donne à un chat une véritable chance d'une vie plus saine et plus sûre - et une chance de gagner un panier-cadeau thématique!
Obtenez 5 chances de gagner tout en soutenant les chats dans le besoin!
Tous les bénéfices sont dirigés vers notre Fonds de soins vétérinaires, qui couvre les traitements d'urgence, les vaccins et le transport sécurisé pour les chats sauvés.
Maximisez vos chances de gagner un panier-cadeau thématique et faites une énorme différence pour les chats dans le besoin.
Tous les profits contribuent à financer les soins médicaux, la nourriture et les opérations de sauvetage pour les familles félines sans-abri de Montréal.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!