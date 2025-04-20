Tirage Spécial – Paniers-Cadeaux de la DULSPECQUE 🎁
🎁 Panier Cadeau #1 — Bien-être, sport et produits durables
10 $
Valeur estimée : 673,75 $
Abonnement Éconofitness, cours de yoga, soins corporels durables et accessoires écoresponsables. Pour prendre soin de soi tout en soutenant local.
Valeur estimée : 673,75 $
Abonnement Éconofitness, cours de yoga, soins corporels durables et accessoires écoresponsables. Pour prendre soin de soi tout en soutenant local.
🎁 Panier Cadeau #2 — Maison et Foodie
10 $
Valeur estimée : 504 $
Un mélange savoureux de gourmandises locales et de produits pratiques pour la maison. Parfait pour les épicuriens écolos.
Valeur estimée : 504 $
Un mélange savoureux de gourmandises locales et de produits pratiques pour la maison. Parfait pour les épicuriens écolos.
🎁 Panier Cadeau #3 — Culture et Bien-être
10 $
Valeur estimée : 683 $
Culture, lecture, détente et soins : ce panier offre un moment de douceur et de découverte.
Valeur estimée : 683 $
Culture, lecture, détente et soins : ce panier offre un moment de douceur et de découverte.
🎁 Offre spéciale - Panier 1
25 $
Augmentez vos chances de repartir avec l’un de nos paniers exceptionnels en optant pour le lot de 3 billets. C’est l’option la plus avantageuse pour soutenir notre cause tout en maximisant vos chances.
Augmentez vos chances de repartir avec l’un de nos paniers exceptionnels en optant pour le lot de 3 billets. C’est l’option la plus avantageuse pour soutenir notre cause tout en maximisant vos chances.
🎁 Offre spéciale - Panier 2
25 $
Augmentez vos chances de repartir avec l’un de nos paniers exceptionnels en optant pour le lot de 3 billets. C’est l’option la plus avantageuse pour soutenir notre cause tout en maximisant vos chances.
Augmentez vos chances de repartir avec l’un de nos paniers exceptionnels en optant pour le lot de 3 billets. C’est l’option la plus avantageuse pour soutenir notre cause tout en maximisant vos chances.
🎁 Offre spéciale - Panier 3
25 $
Augmentez vos chances de repartir avec l’un de nos paniers exceptionnels en optant pour le lot de 3 billets. C’est l’option la plus avantageuse pour soutenir notre cause tout en maximisant vos chances.
Augmentez vos chances de repartir avec l’un de nos paniers exceptionnels en optant pour le lot de 3 billets. C’est l’option la plus avantageuse pour soutenir notre cause tout en maximisant vos chances.
Ajouter un don pour Délégation de l'Université Laval pour la SPECQUE
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!