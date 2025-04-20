Tirage Spécial – Paniers-Cadeaux de la DULSPECQUE 🎁

🎁 Panier Cadeau #1 — Bien-être, sport et produits durables
10 $
Valeur estimée : 673,75 $ Abonnement Éconofitness, cours de yoga, soins corporels durables et accessoires écoresponsables. Pour prendre soin de soi tout en soutenant local.
🎁 Panier Cadeau #2 — Maison et Foodie
10 $
Valeur estimée : 504 $ Un mélange savoureux de gourmandises locales et de produits pratiques pour la maison. Parfait pour les épicuriens écolos.
🎁 Panier Cadeau #3 — Culture et Bien-être
10 $
Valeur estimée : 683 $ Culture, lecture, détente et soins : ce panier offre un moment de douceur et de découverte.
🎁 Offre spéciale - Panier 1
25 $
Augmentez vos chances de repartir avec l’un de nos paniers exceptionnels en optant pour le lot de 3 billets. C’est l’option la plus avantageuse pour soutenir notre cause tout en maximisant vos chances.
🎁 Offre spéciale - Panier 2
25 $
Augmentez vos chances de repartir avec l’un de nos paniers exceptionnels en optant pour le lot de 3 billets. C’est l’option la plus avantageuse pour soutenir notre cause tout en maximisant vos chances.
🎁 Offre spéciale - Panier 3
25 $
Augmentez vos chances de repartir avec l’un de nos paniers exceptionnels en optant pour le lot de 3 billets. C’est l’option la plus avantageuse pour soutenir notre cause tout en maximisant vos chances.
Ajouter un don pour Délégation de l'Université Laval pour la SPECQUE

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!