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Toastmasters International - District 21

À propos de cet événement

Ventes fermées

[Échantillon] Enchères silencieuses du district 21 de Toastmasters.

Cube bleu item
Cube bleu
3 $

Enchère de départ

C'est un cube, il est bleu comme le ciel.

Cube rouge item
Cube rouge
4 $

Enchère de départ

Ceci est un cube rouge. Il me rappelle une fraise, sauf que c'est un cube. Il s'agit d'un texte à des fins de test, donc pas besoin d'essayer de trouver un sens ici.

Cube vert item
Cube vert
1,50 $

Enchère de départ

C'est un cube vert. Assurez-vous de ne pas le laisser se promener sur la pelouse, car il serait difficile de le retrouver là-bas.

Sphère orange item
Sphère orange
6 $

Enchère de départ

C'est une sphère, elle est orange et est faite de sel gemme. Elle est lourde.

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