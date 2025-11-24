[Échantillon] Enchères silencieuses du district 21 de Toastmasters.

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À propos de cet événement
Enchère de départ
C'est un cube, il est bleu comme le ciel.
Enchère de départ
Ceci est un cube rouge. Il me rappelle une fraise, sauf que c'est un cube. Il s'agit d'un texte à des fins de test, donc pas besoin d'essayer de trouver un sens ici.
Enchère de départ
C'est un cube vert. Assurez-vous de ne pas le laisser se promener sur la pelouse, car il serait difficile de le retrouver là-bas.
Enchère de départ
C'est une sphère, elle est orange et est faite de sel gemme. Elle est lourde.
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