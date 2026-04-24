Tornades de Laval : souper Spaghetti

À propos de cet événement
Repas comprenant: entrée de salade césar, petit pain avec beurre, un breuvage sans alcool, un dessert et une assiette de pâtes.
Les joueuses 13U et moins doivent être accompagnées d'un adulte.
Repas comprenant: entrée de salade césar, petit pain avec beurre, un breuvage sans alcool, un dessert et une assiette de pâtes.
Repas comprenant: entrée de salade césar, petit pain avec beurre, un breuvage sans alcool, un dessert et une assiette de pâtes.
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