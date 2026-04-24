Organisé par

Association de Baseball féminin Laval

À propos de cet événement

Tornades de Laval : souper Spaghetti

3995 Boul Lévesque E

Laval, QC H7E 2R3, Canada

Billet joueuse
15 $

Repas comprenant: entrée de salade césar, petit pain avec beurre, un breuvage sans alcool, un dessert et une assiette de pâtes.

Les joueuses 13U et moins doivent être accompagnées d'un adulte.

Billet enfant (13 ans et -)
15 $

Repas comprenant: entrée de salade césar, petit pain avec beurre, un breuvage sans alcool, un dessert et une assiette de pâtes.

Billet régulier (14 ans et +)
25 $

Repas comprenant: entrée de salade césar, petit pain avec beurre, un breuvage sans alcool, un dessert et une assiette de pâtes.

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