"Tour du Lac Minogami" - Course ou marche en sentiers 2026

Pour la nuitée du 19 septembre 2026 uniquement.





Hébergement dans une hutte pouvant loger 10 personnes, en mode "camping" (merci d'apporter le matériel nécessaire pour assurer votre confort), avec blocs sanitaires à l'extérieur de la hutte.





Déjeuner complet le dimanche matin à 8h à la cafétéria du camp inclus.