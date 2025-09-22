"Tour du Lac Minogami" - Course ou marche en sentiers 2026

Course ou marche en sentiers autour du Lac Minogami.
Billet valide pour tous les groupes d'âge (autorisation parentale requise pour les 16 ans et moins).
Course ou marche en sentiers autour du "Chalet de l'Île".
Billet valide pour tous les groupes d'âge (autorisation parentale requise pour les 16 ans et moins).
Course ou marche en sentiers autour du Camp.
Gratuit à l'achat d'un billet 16 ans et plus.
Venez encourager les participants et soyez des nôtres pour le repas en soirée, tout en supportant la mission de la Fondation des Camps Odyssée !
1 breuvage inclus.
Pour la nuitée du 19 septembre 2026 uniquement.
Hébergement dans une hutte pouvant loger 10 personnes, en mode "camping" (merci d'apporter le matériel nécessaire pour assurer votre confort), avec blocs sanitaires à l'extérieur de la hutte.
Déjeuner complet le dimanche matin à 8h à la cafétéria du camp inclus.
Hébergement en occupation triple (3 lits simples de type camp de vacances par chambre) avec salles de bain partagées incluant douches.
Pavillon avec chauffage et espaces partagés (véranda, salon et cuisine complète).
Déjeuner complet le dimanche matin à 8h à la cafétéria du camp inclus.
Visibilité importante offerte à l'entreprise à titre de coprésentateur de l'événement:
Forfait pour 10 personnes - Course ou marche en sentiers autour du Lac Minogami (8.5 KM) ou autour du chalet de l'île (5 KM).
Visibilité supplémentaire offerte à l'entreprise comme commanditaire majeur de l'événement:
Partenaire financier de l'événement avec cette visibilité offerte :
