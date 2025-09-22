"Tour du Lac Minogami" - Course ou marche en sentiers 2026

2630 Chem. Principal

Saint-Gérard-des-Laurentides, QC G9R 1W3, Canada

8.5 km - TOUR DU LAC
80 $
Disponible jusqu'au 31 janv.

Course ou marche en sentiers autour du Lac Minogami.

Billet valide pour tous les groupes d'âge (autorisation parentale requise pour les 16 ans et moins).

5 km - TOUR DE L'ÎLE
80 $
Disponible jusqu'au 31 janv.

Course ou marche en sentiers autour du "Chalet de l'Île".

Billet valide pour tous les groupes d'âge (autorisation parentale requise pour les 16 ans et moins).

1 km - TOUR DU CAMP - 16 ans et +
80 $
Disponible jusqu'au 31 janv.

Course ou marche en sentiers autour du Camp.

1 km - TOUR DU CAMP - enfant de 13 à 15 ans - RABAIS
30 $

Course ou marche en sentiers autour du Camp.

1 km - TOUR DU CAMP - enfant de 12 ans et moins - GRATUIT
Gratuit

Course ou marche en sentiers autour du Camp.


Gratuit à l'achat d'un billet 16 ans et plus.

Souper seulement
30 $

Venez encourager les participants et soyez des nôtres pour le repas en soirée, tout en supportant la mission de la Fondation des Camps Odyssée !

1 breuvage inclus.

Hébergement - Hutte pour 10 personnes
250 $

Pour la nuitée du 19 septembre 2026 uniquement.


Hébergement dans une hutte pouvant loger 10 personnes, en mode "camping" (merci d'apporter le matériel nécessaire pour assurer votre confort), avec blocs sanitaires à l'extérieur de la hutte.


Déjeuner complet le dimanche matin à 8h à la cafétéria du camp inclus.

Hébergement - Chambre au Pavillon Maurice-Tanguay
150 $

Pour la nuitée du 19 septembre 2026 uniquement.


Hébergement en occupation triple (3 lits simples de type camp de vacances par chambre) avec salles de bain partagées incluant douches.


Pavillon avec chauffage et espaces partagés (véranda, salon et cuisine complète).


Déjeuner complet le dimanche matin à 8h à la cafétéria du camp inclus.

Commanditaire principal - COPRÉSENTATEUR de l'événement
3 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Visibilité importante offerte à l'entreprise à titre de coprésentateur de l'événement:

  • Logo de l'entreprise intégré aux outils promotionnels de l’événement - flyer et affiche de la course, site Internet et médias sociaux de la FCO;
  • Publication unique sur les médias sociaux de la FCO avant et après l'événement;
  • Pavoisement de l’entreprise sur le site de l’événement (matériel fourni par l’entreprise);
  • Mention dans les communications avant et après l’événement;
  • Présentation de votre entreprise et 2 mentions par l’animateur lors de l’événement;
  • Possibilité de prise de parole lors des allocutions en soirée;
  • Participation d’une équipe corporative de 10 personnes pour la Course ou marche en sentiers autour du Lac Minogami (8.5 KM) ou autour du chalet de l'île (5 KM);
  • Reçu fiscal émis.
Commanditaire majeur - FORFAIT CORPORATIF - 5 KM ou 8.5 KM
1 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Forfait pour 10 personnes - Course ou marche en sentiers autour du Lac Minogami (8.5 KM) ou autour du chalet de l'île (5 KM).


Visibilité supplémentaire offerte à l'entreprise comme commanditaire majeur de l'événement:

  • Publication groupée sur les médias sociaux de la FCO;
  • Mention par l'animateur le jour de l'événement;
  • Reçu fiscal émis.
Commanditaire intermédiaire - PARTENAIRE FINANCIER
500 $

Partenaire financier de l'événement avec cette visibilité offerte :

  • Logo sur l’affiche des commanditaires présente le jour de l’événement;
  • Mention lors de l’événement;
  • Reçu fiscal émis.
