Tournoi 5 vs 5 - Édition 2026

Pour être admissible dans cette catégorie :

Un maximum de 3 joueurs âgé de moins de 40 ans doit ne pas avoir évolué dans les 5 dernières années dans l’un des niveaux suivants :

Professionnel (Pro)

Senior double lettre

Junior majeur

Junior AAA

Midget AAA

Afin de faciliter la vérification, le délais de 5 ans d'inactivité est calculé en saison et non en jours. Une saison débute à l'automne et se termine au printemps suivant. Donc, ce règlement s’applique pour la saison 2021-2022 inclusivement.