Tournoi 5 vs 5 - Édition 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Pour être admissible dans cette catégorie :
Un maximum de 3 joueurs âgé de moins de 40 ans doit ne pas avoir évolué dans les 5 dernières années dans l’un des niveaux suivants :
Afin de faciliter la vérification, le délais de 5 ans d'inactivité est calculé en saison et non en jours. Une saison débute à l'automne et se termine au printemps suivant. Donc, ce règlement s’applique pour la saison 2021-2022 inclusivement.
Pour être admissible à l’inscription dans cette catégorie, aucun joueur de moins de 40 ans ne doit avoir évolué dans les 5 dernières années à l’un des niveaux suivants :
Afin de faciliter la vérification, le délais de 5 ans d'inactivité est calculé en saison et non en jours. Une saison débute à l'automne et se termine au printemps suivant. Donc, ce règlement s’applique pour la saison 2021-2022 inclusivement.
Pour être admissible à l’inscription dans cette catégorie :
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!