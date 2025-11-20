O.T.J. PETIT-SAGUENAY

Tournoi 5 vs 5 - Édition 2026

19 Rue du Collège

Petit-Saguenay, QC G0V 1N0, Canada

Inscription d'équipe - Classe A
660 $

Pour être admissible dans cette catégorie :

Un maximum de 3 joueurs âgé de moins de 40 ans doit ne pas avoir évolué dans les 5 dernières années dans l’un des niveaux suivants :

  • Professionnel (Pro)
  • Senior double lettre
  • Junior majeur
  • Junior AAA
  • Midget AAA

Afin de faciliter la vérification, le délais de 5 ans d'inactivité est calculé en saison et non en jours. Une saison débute à l'automne et se termine au printemps suivant. Donc, ce règlement s’applique pour la saison 2021-2022 inclusivement.

Inscription d'équipe - Classe B/C
660 $

Pour être admissible à l’inscription dans cette catégorie, aucun joueur de moins de 40 ans ne doit avoir évolué dans les 5 dernières années à l’un des niveaux suivants :

  • Pro
  • Sénior double lettre
  • Junior majeur
  • Junior AAA
  • Midget AAA

Inscription d'équipe - 50 ans et +
660 $

Pour être admissible à l’inscription dans cette catégorie :

  • Tous les joueurs doivent être âgés de 50 ans ou plus, donc avant 1976
  • Le gardien peut être âgé de 45 ans ou plus, donc avant 1981
