Tournoi de basketball des anciens du Salésien - Première édition

135 Rue Don-Bosco N

Sherbrooke, QC J1L 1A9, Canada

Camisole souvenir réversible – Under Armour
15 $

Aux couleurs des Spartiates • Édition limitée
Valeur de 50 $ — parfaite pour jouer au tournoi!

Commandez vos camisoles avant le 10 février 2026.

Équipe féminine - Volet Récréatif
300 $

Volet récréatif
L'objectif premier est le plaisir, la participation et la convivialité.

  • Esprit d'équipe avant tout. L'ambiance sur le banc est souvent plus festive...
  • Rythme modéré. On évite les risques de blessures inutiles.
Équipe féminine - Volet compétitif
300 $

Volet compétitif
L'objectif est davantage la performance et l'intensité. Les joueuses ont généralement un niveau technique plus élevé (ou encore en très bonne forme physique).

  • Chaque possession compte.
Équipe masculine - Volet Récréatif
300 $

Équipe masculine - Volet Compétitif
300 $

Participation unique
Gratuit

Nous prenons en note votre nom afin de vous placer dans une équipe existante. Le coût de votre inscription sera déterminé par la personne responsable de votre équipe.

Ajouter un don pour Fondation du Salésien

$

