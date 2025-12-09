Tournoi de basketball des anciens du Salésien - Première édition

Organisé par
Aux couleurs des Spartiates • Édition limitée
Valeur de 50 $ — parfaite pour jouer au tournoi!
Commandez vos camisoles avant le 10 février 2026.
Volet récréatif
L'objectif premier est le plaisir, la participation et la convivialité.
Volet compétitif
L'objectif est davantage la performance et l'intensité. Les joueuses ont généralement un niveau technique plus élevé (ou encore en très bonne forme physique).
Nous prenons en note votre nom afin de vous placer dans une équipe existante. Le coût de votre inscription sera déterminé par la personne responsable de votre équipe.
