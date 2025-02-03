Caddies pour la réussite

Ajouter un don pour FONDATION POUR LES ELEVES DE MONTREAL
$
Inscription individuelle
295 $
Nous vous jumellerons avec d'autres participants pour créer votre quatuor! Votre inscription comprend une partie de golf sur 9 trous, une voiturette, des bâtons de golf, un lunch festif, un reçu d'impôt et la participation à la table ronde des caddies-étudiants.
Inscription duo
500 $
C'est un billet groupe, il inclut 2 billets
Nous nous assurerons que vous êtes avec votre partenaire et vous jumellerons avec d'autres participants pour créer votre quatuor! Votre inscription comprend une partie de golf sur 9 trous, une voiturette, des bâtons de golf, un lunch festif, un reçu d'impôt et la participation à la table ronde des caddies-étudiants.
Inscription quatuor
900 $
C'est un billet groupe, il inclut 4 billets
Vous êtes déjà un groupe de 4 golfeurs, c'est super! Votre inscription comprend une partie de golf sur 9 trous, une voiturette, des bâtons de golf, un lunch festif, un reçu d'impôt et la participation à la table ronde des caddies-étudiants.
Lunch-réseautage
100 $
Votre inscription comprend le lunch festif, les activités de réseautage et la table ronde des caddies-étudiants.
Commandite d'un trou
1 800 $
Votre commandite sera visible lors du passage des 144 golfeurs à un des trous du circuit, ainsi que sur les réseaux sociaux de la Fondation.
Commandite caddie
500 $
Parrainez un étudiant qui participera au panel avec les gens d'affaires lors du lunch réseautage et recevez une reconnaissance lors de l'événement-bénéfice.
Balles de golf (6)
8 $
Achat de 6 balles de golf usagées pour votre parcours.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!