Tournoi de golf 2025 Prévente et Commandites

Inclus : Inclusion d'un quatuor gratuit Nom inclus dans le titre de l'événement Logo sur le visuel de l'événement Inclusion de produits promotionnels, fournis par le commanditaire, dans le sac des participants Prise de parole lors de l'événement Exclusivité du secteur d'entreprise Logo sur le site de vente de billets Logo sur les billets électroniques Affichage d'une bannière ou d'un coroplast lors de l'événement Mention dans le communiqué de presse Mention sur les réseaux sociaux lors des annonces avant et après l'événement

