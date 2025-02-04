Tournoi de golf 2025 Prévente et Commandites

2870 Bd Base-de-Roc

Joliette, QC J6E 0L2, Canada

Commandite - Or
CA$6,000
Inclus : Inclusion d'un quatuor gratuit Nom inclus dans le titre de l'événement Logo sur le visuel de l'événement Inclusion de produits promotionnels, fournis par le commanditaire, dans le sac des participants Prise de parole lors de l'événement Exclusivité du secteur d'entreprise Logo sur le site de vente de billets Logo sur les billets électroniques Affichage d'une bannière ou d'un coroplast lors de l'événement Mention dans le communiqué de presse Mention sur les réseaux sociaux lors des annonces avant et après l'événement
Commandite - Argent
CA$2,500
Inclus : Logo sur le visuel de l'événement Inclusion de produits promotionnels, fournis par le commanditaire, dans le sac des participants Exclusivité du secteur d'entreprise Logo sur le site de vente de billets Logo sur les billets électroniques Affichage d'une bannière ou d'un coroplast lors de l'événement Mention dans le communiqué de presse Mention sur les réseaux sociaux lors des annonces avant et après l'événement
Commandite de trou
CA$500
Inclus : Logo sur le site de vente de billets Affichage d'une bannière ou d'un coroplast lors de l'événement
Commandite techno
CA$1,000
Inclus: Exclusivité du partenariat sur l'application Green19, avec le logo de l'entreprise Exclusivité du secteur d'entreprise Logo sur le site de vente de billets Affichage d'une bannière ou d'un coroplast lors de l'événement Mention dans le communiqué de presse
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing