Tournoi de golf 2025 Prévente et Commandites

Inclus :
Inclusion d'un quatuor gratuit
Nom inclus dans le titre de l'événement
Logo sur le visuel de l'événement
Inclusion de produits promotionnels, fournis par le commanditaire, dans le sac des participants
Prise de parole lors de l'événement
Exclusivité du secteur d'entreprise
Logo sur le site de vente de billets
Logo sur les billets électroniques
Affichage d'une bannière ou d'un coroplast lors de l'événement
Mention dans le communiqué de presse
Mention sur les réseaux sociaux lors des annonces avant et après l'événement
Inclus :
Inclusion d'un quatuor gratuit
Nom inclus dans le titre de l'événement
Logo sur le visuel de l'événement
Inclusion de produits promotionnels, fournis par le commanditaire, dans le sac des participants
Prise de parole lors de l'événement
Exclusivité du secteur d'entreprise
Logo sur le site de vente de billets
Logo sur les billets électroniques
Affichage d'une bannière ou d'un coroplast lors de l'événement
Mention dans le communiqué de presse
Mention sur les réseaux sociaux lors des annonces avant et après l'événement
Commandite - Argent
CA$2,500
Inclus :
Logo sur le visuel de l'événement
Inclusion de produits promotionnels, fournis par le commanditaire, dans le sac des participants
Exclusivité du secteur d'entreprise
Logo sur le site de vente de billets
Logo sur les billets électroniques
Affichage d'une bannière ou d'un coroplast lors de l'événement
Mention dans le communiqué de presse
Mention sur les réseaux sociaux lors des annonces avant et après l'événement
Inclus :
Logo sur le visuel de l'événement
Inclusion de produits promotionnels, fournis par le commanditaire, dans le sac des participants
Exclusivité du secteur d'entreprise
Logo sur le site de vente de billets
Logo sur les billets électroniques
Affichage d'une bannière ou d'un coroplast lors de l'événement
Mention dans le communiqué de presse
Mention sur les réseaux sociaux lors des annonces avant et après l'événement
Commandite de trou
CA$500
Inclus :
Logo sur le site de vente de billets
Affichage d'une bannière ou d'un coroplast lors de l'événement
Inclus :
Logo sur le site de vente de billets
Affichage d'une bannière ou d'un coroplast lors de l'événement
Commandite techno
CA$1,000
Inclus:
Exclusivité du partenariat sur l'application Green19, avec le logo de l'entreprise
Exclusivité du secteur d'entreprise
Logo sur le site de vente de billets
Affichage d'une bannière ou d'un coroplast lors de l'événement
Mention dans le communiqué de presse
Inclus:
Exclusivité du partenariat sur l'application Green19, avec le logo de l'entreprise
Exclusivité du secteur d'entreprise
Logo sur le site de vente de billets
Affichage d'une bannière ou d'un coroplast lors de l'événement
Mention dans le communiqué de presse