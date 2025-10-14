Tournoi de golf 2026

4 billets incluant chacun :

-Brunch

-Droit de jeu

-Voiturette électrique

-Cantine 9 1/2

-Cocktail

-Souper sous forme de stations gastronomiques

-Bière en fût et vin pendant le cocktail et la première heure du souper

-Service et taxes

-Reçu d'impôt de 145 $