Tournoi de golf 2026

4 billets incluant chacun :
-Brunch
-Droit de jeu
-Voiturette électrique
-Cantine 9 1/2
-Cocktail
-Souper sous forme de stations gastronomiques
-Bière en fût et vin pendant le cocktail et la première heure du souper
-Service et taxes
-Reçu d'impôt de 145 $
Un billet pour la journée complète incluant :
-Brunch
-Droit de jeu
-Voiturette électrique
-Cantine 9 1/2
-Cocktail
-Souper sous forme de stations gastronomiques
-Bière en fût et vin pendant le cocktail et la première heure du souper
-Service et taxes
-Reçu d'impôt de 85 $
Un billet pour le souper, incluant :
-Cocktail
-Souper sous forme de stations gastronomiques
-Bière en fût et vin pendant le cocktail et la première heure du souper
-Service et taxes
Un billet pour le brunch, de 9h à 11h.
Services et taxes inclus.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!