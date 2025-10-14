Tournoi de golf 2026

100 Chem. du Golf

Sainte-Julie, QC J3E 1Y1, Canada

Quatuor
2 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

4 billets incluant chacun :

-Brunch
-Droit de jeu
-Voiturette électrique
-Cantine 9 1/2
-Cocktail
-Souper sous forme de stations gastronomiques
-Bière en fût et vin pendant le cocktail et la première heure du souper
-Service et taxes

-Reçu d'impôt de 145 $

Journée complète
550 $

Un billet pour la journée complète incluant :

-Brunch
-Droit de jeu
-Voiturette électrique
-Cantine 9 1/2
-Cocktail
-Souper sous forme de stations gastronomiques
-Bière en fût et vin pendant le cocktail et la première heure du souper
-Service et taxes

-Reçu d'impôt de 85 $

Souper
200 $

Un billet pour le souper, incluant :

-Cocktail
-Souper sous forme de stations gastronomiques
-Bière en fût et vin pendant le cocktail et la première heure du souper
-Service et taxes

Brunch
55 $

Un billet pour le brunch, de 9h à 11h.

Services et taxes inclus.

