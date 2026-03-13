Tournoi de golf 2026

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À propos de cet événement
Comprend 8 billets pour le tournoi de golf + le souper (entre autres). Inclusions et détails complets dans le plan de commandite. Si vous sélectionnez cette option, veuillez svp nous envoyer le logo de votre entreprise au [email protected]
Comprend 4 billets pour le tournoi + souper et 4 billets pour le souper seulement (entre autres). Inclusions et détails complets dans le plan de commandite. Si vous sélectionnez cette option, veuillez svp nous envoyer le logo de votre entreprise au [email protected]
Comprend 4 billets pour le tournoi + souper
inclus (entre autres). Inclusions et détails complets dans le plan de commandite. Si vous sélectionnez cette option, veuillez svp nous envoyer le logo de votre entreprise au [email protected]
Comprend 2 billets pour le tournoi + souper (entre autres). Inclusions et détails complets dans le plan de commandite. Si vous sélectionnez cette option, veuillez svp nous envoyer le logo de votre entreprise au [email protected]
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