FONDATION DE L'ÉCOLE SECONDAIRE SAINT-JOSEPH

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FONDATION DE L'ÉCOLE SECONDAIRE SAINT-JOSEPH

À propos de cet événement

Tournoi de golf 2026

3840 Bd Laurier O

Saint-Hyacinthe, QC J2S 3T9, Canada

Tournoi golf et souper Fondation ÉSSJ 2026
250 $
Souper seulement Fondation ÉSSJ 2026
95 $
Commanditaire Diamant
4 999 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Comprend 8 billets pour le tournoi de golf + le souper (entre autres). Inclusions et détails complets dans le plan de commandite.  Si vous sélectionnez cette option, veuillez svp nous envoyer le logo de votre entreprise au [email protected]

Commanditaire Or
2 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Comprend 4 billets pour le tournoi + souper et 4 billets pour le souper seulement (entre autres). Inclusions et détails complets dans le plan de commandite. Si vous sélectionnez cette option, veuillez svp nous envoyer le logo de votre entreprise au [email protected]

Commanditaire Argent
1 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Comprend 4 billets pour le tournoi + souper

inclus (entre autres). Inclusions et détails complets dans le plan de commandite. Si vous sélectionnez cette option, veuillez svp nous envoyer le logo de votre entreprise au [email protected]

Commanditaire Bronze
750 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Comprend 2 billets pour le tournoi + souper (entre autres). Inclusions et détails complets dans le plan de commandite. Si vous sélectionnez cette option, veuillez svp nous envoyer le logo de votre entreprise au [email protected]

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