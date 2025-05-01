Tournoi de golf 2025 Fondation Externat St-Coeur de Marie

• Présentation officielle à l’évènement; • Affiche personnalisée (individuelle) affichée au débarcadère pendant 1 mois (minimum); • Logo sur l’affiche des commanditaires affichée au débarcadère pendant 1 mois (minimum); • Logo dans le visuel de l’évènement; • Présence dans l’ensemble de la campagne publicitaire et promotionnelle (lorsque possible); • Bannière de votre entreprise présentée à l’événement (fourni par le commanditaire); • 4 publications dans le Petit mot du mercredi (texte personnalisé de 150 mots et logo de votre entreprise, doit être fourni par le commanditaire); • 1 Quatuor inclus (4 billets joueur); • Logo et nom de l’entreprise mentionnés dans la lettre de remerciements envoyée aux participants et aux partenaires après l’événement; • Possibilité d’insérer un cadeau ou un article promotionnel dans le sac remis à chaque participant (bouteille d’eau, tee de golf…); • Logo sur le site Web (section Fondation) pour une durée d’un an (1er juin 2025 – 1er juin 2026) et les différents médias sociaux de l’Externat Saint-Cœur de Marie; • Exclusivité dans votre domaine parmi les partenaires platine.