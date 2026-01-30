Tournoi de golf 2026 - Partenariats

Organisé par
À propos de cet événement
Quatuor inclus / Présentateur de l’événement / Logo sur le visuel de l’événement / Logo sur les billets électroniques / Affichage d’une bannière lors de l’événement / Mention sur les réseaux sociaux avant et après l’événement / Logo dans la présentation diffusée lors du souper
Logo sur le visuel de l’événement / Logo sur les billets électroniques / Affichage d’une bannière lors de l’événement / Mention sur les réseaux sociaux avant et après l’événement / Logo dans la présentation diffusée lors du souper
Mention sur les réseaux sociaux avant et après l’événement / Logo dans la présentation diffusée lors du souper / Logo sur l’application Green19
Affichage au choix du partenaire sur un trou du parcours / Mention sur les réseaux sociaux avant et après l’événement / Logo dans la présentation diffusée lors du souper
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!