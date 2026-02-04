Tournoi Amical de Golf 6e édition

À propos de cet événement
Vous donnes accès à un 18 trous, voiturette et repas. Lors de votre transaction, Zeffy vous proposera automatiquement une contribution volontaire de 15 % pour soutenir leur fonctionnement. Cette contribution n’est pas obligatoire et vous pouvez ajuster le montant selon votre préférence, ou le retirer complètement.
Zeffy permet à des organismes comme le nôtre d’éviter des frais importants, ce qui soutient directement notre mission.
Vous donnes accès à un 18 trous et voiturette. Lors de votre transaction, Zeffy vous proposera automatiquement une contribution volontaire de 15 % pour soutenir leur fonctionnement. Cette contribution n’est pas obligatoire et vous pouvez ajuster le montant selon votre préférence, ou le retirer complètement.
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Vous donnes accès au souper seulement. Lors de votre transaction, Zeffy vous proposera automatiquement une contribution volontaire de 15 % pour soutenir leur fonctionnement. Cette contribution n’est pas obligatoire et vous pouvez ajuster le montant selon votre préférence, ou le retirer complètement.
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Commandite d'un trou de golf pour 350.00 $, une affiche publicitaire sera installée au départ du trou pour souligner votre contribution. Enfin, cette campagne de financement et ces commanditaires seront diffusés largement sur les réseaux sociaux vue par des centaines de personnes. Il serait très important de faire parvenir votre logo avant le 16 mai 2026 à l’adresse de courriel suivante : [email protected]. Lors de votre transaction, Zeffy vous proposera automatiquement une contribution volontaire de 15 % pour soutenir leur fonctionnement. Cette contribution n’est pas obligatoire et vous pouvez ajuster le montant selon votre préférence, ou le retirer complètement.
Zeffy permet à des organismes comme le nôtre d’éviter des frais importants, ce qui soutient directement notre mission.
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