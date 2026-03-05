Tournoi de Golf Imperium 1ère édition

Inscription pour un quatuor (4 joueurs) au tournoi de golf.





Inclut :

Droit de jeu pour 4 joueurs

Voiturette de golf

Accès au parcours pour la journée

2 coupons pour le cocktail par personne

Accès au souper en soirée avec service aux tables

Tenue vestimentaire :

Sur le parcours : tenue de golf appropriée

Pour le souper : tenue chic décontractée

Un encan silencieux aura lieu durant la soirée, permettant aux participants de miser sur différents lots tout en contribuant à la mission de Préma-Québec.





Tout don supplémentaire effectué lors de l’inscription sera remis intégralement à Préma-Québec afin de soutenir ses actions auprès des familles d’enfants prématurés. Un reçu fiscal sera émis après l’événement pour tout don de 20 $ et plus.





Une belle occasion de profiter d’une journée de golf tout en contribuant à une initiative au profit de la fondation.