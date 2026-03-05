Imperium Solutions Financières

Organisé par

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À propos de cet événement

Tournoi de Golf Imperium 1ère édition

2500 Bd Fernand-Lafontaine

Longueuil, QC J4N 1M5, Canada

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Quatuor Golf + Souper
1 200 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Inscription pour un quatuor (4 joueurs) au tournoi de golf.


Inclut :

  • Droit de jeu pour 4 joueurs
  • Voiturette de golf
  • Accès au parcours pour la journée
  • 2 coupons pour le cocktail par personne
  • Accès au souper en soirée avec service aux tables

Tenue vestimentaire :

  • Sur le parcours : tenue de golf appropriée
  • Pour le souper : tenue chic décontractée

Un encan silencieux aura lieu durant la soirée, permettant aux participants de miser sur différents lots tout en contribuant à la mission de Préma-Québec.


Tout don supplémentaire effectué lors de l’inscription sera remis intégralement à Préma-Québec afin de soutenir ses actions auprès des familles d’enfants prématurés. Un reçu fiscal sera émis après l’événement pour tout don de 20 $ et plus.


Une belle occasion de profiter d’une journée de golf tout en contribuant à une initiative au profit de la fondation.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!