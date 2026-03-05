Tournoi de Golf Imperium 1ère édition

Inscription pour un quatuor (4 joueurs) au tournoi de golf.
Inclut :
- Droit de jeu pour 4 joueurs
- Voiturette de golf
- Accès au parcours pour la journée
- 2 coupons pour le cocktail par personne
- Accès au souper en soirée avec service aux tables
Tenue vestimentaire :
- Sur le parcours : tenue de golf appropriée
- Pour le souper : tenue chic décontractée
Un encan silencieux aura lieu durant la soirée, permettant aux participants de miser sur différents lots tout en contribuant à la mission de Préma-Québec.
Tout don supplémentaire effectué lors de l’inscription sera remis intégralement à Préma-Québec afin de soutenir ses actions auprès des familles d’enfants prématurés. Un reçu fiscal sera émis après l’événement pour tout don de 20 $ et plus.
Une belle occasion de profiter d’une journée de golf tout en contribuant à une initiative au profit de la fondation.
Inscription pour un quatuor (4 joueurs) au tournoi de golf.
Inclut :
- Droit de jeu pour 4 joueurs
- Voiturette de golf
- Accès au parcours pour la journée
- 2 coupons pour le cocktail par personne
- Accès au souper en soirée avec service aux tables
Tenue vestimentaire :
- Sur le parcours : tenue de golf appropriée
- Pour le souper : tenue chic décontractée
Un encan silencieux aura lieu durant la soirée, permettant aux participants de miser sur différents lots tout en contribuant à la mission de Préma-Québec.
Tout don supplémentaire effectué lors de l’inscription sera remis intégralement à Préma-Québec afin de soutenir ses actions auprès des familles d’enfants prématurés. Un reçu fiscal sera émis après l’événement pour tout don de 20 $ et plus.
Une belle occasion de profiter d’une journée de golf tout en contribuant à une initiative au profit de la fondation.