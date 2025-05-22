Tournoi de golf annuel 2025 de la Fondation La Ressource ⛳

Coût d’inscription
800 $ par foursome (200 $ par personne)
➤ 50 % du montant est remis à la Fondation
➤ Reçu d’impôt disponible (un seul reçu par paiement, sur la portion don)Inclus avec l’inscription :
• Droits de jeu
• Voiturettes (2 par foursome)
• Dîner (boîte à lunch dans les karts)
• Eau
• Buffet chaud 4 services en soirée
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800 $ par foursome (200 $ par personne)
➤ 50 % du montant est remis à la Fondation
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• Voiturettes (2 par foursome)
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