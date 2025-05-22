Tournoi de golf annuel 2025 de la Fondation La Ressource ⛳

Coût d’inscription 800 $ par foursome (200 $ par personne) ➤ 50 % du montant est remis à la Fondation ➤ Reçu d’impôt disponible (un seul reçu par paiement, sur la portion don)Inclus avec l’inscription : • Droits de jeu • Voiturettes (2 par foursome) • Dîner (boîte à lunch dans les karts) • Eau • Buffet chaud 4 services en soirée

Coût d’inscription 800 $ par foursome (200 $ par personne) ➤ 50 % du montant est remis à la Fondation ➤ Reçu d’impôt disponible (un seul reçu par paiement, sur la portion don)Inclus avec l’inscription : • Droits de jeu • Voiturettes (2 par foursome) • Dîner (boîte à lunch dans les karts) • Eau • Buffet chaud 4 services en soirée

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