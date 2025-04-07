Fondation du Centre jeunesse de Laval

Organisé par

Fondation du Centre jeunesse de Laval

À propos de cet événement

Tournoi de golf annuel Automobile en Direct

2500 Bd Fernand-Lafontaine

Longueuil, QC J4N 1M5, Canada

Souper
200 $

Inclut le souper grillades BBQ, 1/2 bouteille de vin et 1 coupon cocktail pour 1 personne.

Quatuor
1 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Ce billet comprend le brunch déjeuner, une partie de golf de 18 trous pour 4 personnes avec voiturette, un cocktail, le souper grillades BBQ et une demi bouteille de vin par personne pour 4 personnes.


Demi quatuor
750 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Ce billet comprend le brunch déjeuner, une partie de golf de 18 trous pour 2 personnes avec voiturette, un cocktail, le souper grillades BBQ et une demi bouteille de vin par personne pour 2 personnes.


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